Абу-Даби. Кырстя выиграла матч впервые за четыре месяца, Радукану встретится с Жабер

Результаты матчей понедельника на турнире WTA 500 в ОАЭ

Абу-Даби, ОАЭ • 5-11 лютого • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Дарья Касаткина (-, 7) — Диан Парри (Франция, Q) 6:4, 5:7, 6:4

Эшлин Крюгер (США, Q) — Бернарда Пера (США, Q) 6:2, 5:7, 6:3

Сорана Кырстя (Румыния) — Каролин Гарсия (Франция) 6:7(4), 6:4, 6:4

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 6) — Ван Сиюй (Китай, WC) 6:2, 7:6(4)

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Мари Боузкова (Чехия) 6:4, 6:1

Сорана Кырстя одержала третью победу подряд в пяти противостояниях с Каролин Гарсией. В прошлом году теннисистки встречались на турнирах WTA 1000 в Индиан-Уэллс и Майами. Сегодня румынка прервала серию из шести поражений и впервые с конца сентября прошлого года выиграла матч — тогда вышла во второй круг на турнире WTA 250 в Нинбо. Дальше Кырстя сыграет против третьей сеяной Марией Саккари, с которой ранее встречалась три раза и дважды её обыгрывала.

Эмма Радукану (№296 WTA) впервые с марта прошлого года победила соперницу из топ-40 и дальше встретится с шестой ракеткой мира. В декабре Радукану и Жабер уже играли друг против друга в Абу-Даби, однако в рамках выставочного матча. Тогда сильнее в их противостоянии оказалась туниска.

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