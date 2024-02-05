Ченнай. Ваншельбойм прошел квалификацию, Урсу и Джавакян проиграли в финале отборочной сетки

Украинские теннисисты сыграли в финале отборочной сетки на «челленджере» в Индии

Ченнай, Индия • 5-11 февраля • хард • $133,250

Действующий чемпион: Макс Перселл (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Эрик Ваншельбойм (№368 АТР), посеянный в квалификации под первым номером обыграл в матче за выход в основную сетку «нейтрального» Евгения Карловского (№571 АТР) — 6:2, 6:4. Украинец один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки, проиграл два гейма на своей подаче и сделал пять брейков.

Не смогли преодолеть квалификацию еще двое украинцев: Юрий Джавакян (№512 АТР) проиграл Алексею Захарову (№692 АТР) — 3:6, 3:6, а Вадим Урсу (№436 ATP) потерпел поражение от индийского теннисиста Праджвала Дева (№611 АТР) — 3:6, 3:6.

btu.org.ua