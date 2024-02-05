Елена Остапенко: «Довольна тем, как я выступаю в этом году — думаю, я чувствую, что стала более зрелой и уверенной в своей игре»

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала свою победу в финале турнира WTA 500 в Линце, где она обыграла Екатерину Александрову

«Это была очень хорошая неделя, и я чувствовала, что с каждым матчем играю все лучше и лучше. Выиграть два титула в одиночном разряде в этом году, завоевать трофей в парном разряде, а также сыграть в финале Australian Open в парном разряде — это как четыре турнира и четыре финала, что очень классно.

Я довольна тем, как я играю в этом году. Думаю, я чувствую, что стала более зрелой и уверенной в своей игре, так что это еще больше мотивирует меня упорно работать для того, чтобы вернуться в Топ-10″.

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