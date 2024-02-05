Клуж-Напока. Завацкая уступила первой сеяной в финальном раунде отбора

Катарина Завацкая выбыла из борьбы на турнире WTA в Румынии

Клуж-Напока, Румыния • 5-11 февраля • хард (зал) • $267,082

Действующая чемпионка: Тамара Корпач (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина, 12) — Гарииэт Дарт (Великобритания, 1)

Украинская теннисистка не сумела впервые с октября прошлого года пробиться в основную сетку на турнире WTA. Тогда Завацкая дошла до второго круга на соревнованиях в Монастире.

По ходу сегодняшней встречи Катарина проиграла четыре гейма на собственной подаче и не реализовала свой единственный брейк-поинт.

Напомним, что перед выступлением в Клуж-Напоке украинка проиграла три матча подряд. Вчера она одержала свою вторую победу в сезоне.

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