Следить

Теннис

Линц. Остапенко победила Александрову в финале и выиграла второй титул в сезоне

Елена Остапенко стала новой чемпионкой на турнире WTA в Австрии

Линц, Австрия • 29 января — 4 февраля • хард (зал) • $922,573
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал
Елена Остапенко (Латвия, 1/WC) — Екатерина Александрова (-, 2) 6:2, 6:3

Латвийская теннисистка сравняла счёт в очных встречах с Александровой на уровне Тура, одержав четвёртую победу. Напомним, что в январе Остапенко обыграла Александрову в полуфинале турнира WTA 500 в Аделаиде, где в итоге также стала чемпионкой.

Путь к победе:
R32: BYE
R16: Клара Таусон (Дания, Q) 2:6, 6:4, 7:6(7) — отыграла 1 матчбол
QF: Джоди Баррейдж (Великобритания, Q) 6:1, 6:2
SF: Анастасия Павлюченкова (-) 6:2, 6:3
FR: Екатерина Александрова (-, 2) 6:2, 6:3

Остапенко во второй раз сыграла в решающем матче в Линце. В октябре 2019 года, когда турнир относился к категории 250, Елена уступила американке Коко Гауфф.

Для латвийки титул в Линце стал восьмым в карьере за 16 сыгранных финалов. Пять из них Остапенко выиграла на хардовом покрытии. На следующей неделе Елена поднимется на 11-ю строчку в рейтинге WTA. За свое выступление в Линце латвийская теннисистка заработала 124,480 евро призовых.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

ГВОЗДИК – о травме Фьюри: «Голова Тайсона столкнулась с тупым предметом»

Футбол

Арсенал продлит контракт с крайним защитником до 2028 года

Теннис

Линц. Остапенко победила Александрову в финале и выиграла второй титул в сезоне

Футбол

Гол Русина принес Сандерленду ничью из Миддлсбро в 30 туре Чемпионшипа

Автоспорт

Дженсон Баттон: Решение Льюиса заслуживает уважения

Футбол

Шестеркин о спаде: «Мне нужно играть намного лучше и вновь начать получать удовольствие от хоккея»

Бокс

Непрофессионально. Промоутер Усика отреагировал на травму Фьюри

Футбол

Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

Теннис

Украинцы на турнирах ITF 4 февраля. Результаты дня

Футбол

Интер обыграл Ювентус, Наполи одолел Верону: результаты матчей Серии А

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

Sandrider – новая машина Лёба и Аль-Аттийи для Дакара

Автоспорт

В Формуле 1 отклонили заявку Andretti Cadillac

Бокс

Мегафайты, которые могут состояться в 2024 году

Футбол

Виктор Вацко возвращается к комментаторской работе

Футбол

Украинский голкипер прилетел в Мадрид для заключения контракта с Реалом

Футбол

Овечкин вошел в число самых переоцененных игроков НХЛ в опросе хоккеистов лиги

Футбол

Матч звезд НХЛ 2024: расписание событий выходных и где смотреть трансляции

Футбол

Кучеров среди лучших и недооцененных звезд НХЛ, Овечкин — переоцененных. Анонимный опрос игроков лиги

Футбол

Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

Баскетбол

Здається, Леброну дуже не сподобалося запитання про Брукса. Реакцію Джеймса треба бачити

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис