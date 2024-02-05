Линц. Остапенко победила Александрову в финале и выиграла второй титул в сезоне

Елена Остапенко стала новой чемпионкой на турнире WTA в Австрии

Линц, Австрия • 29 января — 4 февраля • хард (зал) • $922,573

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Елена Остапенко (Латвия, 1/WC) — Екатерина Александрова (-, 2) 6:2, 6:3

Латвийская теннисистка сравняла счёт в очных встречах с Александровой на уровне Тура, одержав четвёртую победу. Напомним, что в январе Остапенко обыграла Александрову в полуфинале турнира WTA 500 в Аделаиде, где в итоге также стала чемпионкой.

Путь к победе:

R32: BYE

R16: Клара Таусон (Дания, Q) 2:6, 6:4, 7:6(7) — отыграла 1 матчбол

QF: Джоди Баррейдж (Великобритания, Q) 6:1, 6:2

SF: Анастасия Павлюченкова (-) 6:2, 6:3

FR: Екатерина Александрова (-, 2) 6:2, 6:3

Остапенко во второй раз сыграла в решающем матче в Линце. В октябре 2019 года, когда турнир относился к категории 250, Елена уступила американке Коко Гауфф.

Для латвийки титул в Линце стал восьмым в карьере за 16 сыгранных финалов. Пять из них Остапенко выиграла на хардовом покрытии. На следующей неделе Елена поднимется на 11-ю строчку в рейтинге WTA. За свое выступление в Линце латвийская теннисистка заработала 124,480 евро призовых.

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