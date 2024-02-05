Теннис
Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 5 февраля
Украинские теннисисты в игровом расписании 5 февраля
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Ченнай (Индия) | ATP Challenger 100 | хард
Квалификация. Финал
10:30* | Вадим Урсу (Украина, 4) — Праджвал Дев (Индия, 10)
Ченнай (Индия) | ATP Challenger 100 | хард
Квалификация. Финал
10:30* | Эрик Ваншельбойм (Украина, 1) — Евгений Карловский (-, 9)
Ченнай (Индия) | ATP Challenger 100 | хард
Квалификация. Финал
10:30* | Юрий Джавакян (Украина, 6) — Алексей Захаров (-, PR)
Абу-Даби | WTA 500 | хард
Пары. Основная сетка. 1 круг
11:00* | Ангелина Калинина/Сюй Ифань (Украина/Китай) — Латиша Чан/Джулиана Олмос (Китайский Тайбэй/Мексика, 3)
Даллас (США) | WTA 250 | хард (зал)
Квалификация. Финал
20:00 | Илья Марченко (Украина, 6) — Теннис Сандгрен (США)
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* — время начала матчей ориентировочное