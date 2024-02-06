Абу-Даби. Киченок и Данилина проиграли вторым сеяным на старте турнира

Украинско-казахстанская пара завершила выступление на турнире WTA 500 в ОАЭ

Абу-Даби, ОАЭ • 5-11 лютого • хард • $922,573

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Анна Данилина (Украина/Казахстан) — Беатрис Аддад Мая/Луиза Стефани (Бразилия/Бразилия, 2) 6:2, 5:7, 6-10

Киченок и Данилина второй раз сыграли вместе в этом году. В январе теннисистки смогли дойти до полуфинала на турнире WTA 250 в Хобарте.

Отметим, что Аддад Мая и Стефани продлили свою совместную победную серию. Для бразильянок это был первый турнир с июня 2019 года, когда они выиграли титул ITF W100 в Илкли.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua