Абу-Даби. Леся Цуренко против Людмилы Самсоновой в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Леся Цуренко будет играть за выход во второй круг турнира WTA 500 в Абу-Даби. Поединок против 15-й ракетки мира Людмилы Самсоновой пройдет 6 февраля пятым запуском на центральном корте. Начало игрового дня в 09:00 по киевскому времени

Дата рождения: 30/05/1989 (33 года)

Место рождения: Владимирец, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2018 — Acapulco; 2017 — Acapulco; 2016 — Guangzhou; 2015 — Istanbul)

Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)

Побед/Поражений за карьеру (на 06.02.2024): 504/322

Призовые за карьеру: $6,392,839

Дата рождения: 11/11/1998 (25 лет)

Место рождения: Оленегорск, россия

Рост: 182 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2022 — Washington DC, Cleveland, Tokyo; 2021 — Berlin)

Высший рейтинг WTA: 12 (27/02/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 06.02.2024): 279/175

Призовые за карьеру: $4,486,102

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H2H: 0-1

2021 | Australian Open | хард | QRF | Самсонова — 7:6(1), 6:2

Путь на турнире

Теннисистки встречаются в первом круге.

История на турнире

Леся Цуренко — 0/0 | Цуренко впервые сыграет в Абу-Даби.

Людмила Самсонова — 4/1 | Самсонова второй раз сыграет в Абу-Даби. В прошлом году она дошла на этом турнире до финала, где уступила Белинде Бенчич.

Выступления на харде (на 06.02.2024):

Леся Цуренко — 212/136 (3/2 в этом году)

Людмила Самсонова — 98/59 (0/3 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Леся Цуренко — 3/2

Grand Slam — 2/1 | АО — R3

WTA 250 — 1/1 | Окленд — R2

Людмила Самсонова — 0/3

Grand Slam — 0/1 | АО — R1

WTA 500 — 0/2 | Брисбен — R2, Аделаида — R1

Последние 5 матчей:

Леся Цуренко — П, В, В, П, В

Людмила Самсонова — П, П, П, П, В

Национальный фактор:

Леся Цуренко — 52/38 | Цуренко в октябре прошлого года победила Диану Шнайдер на турнире в Чжэнчжоу и прервала свою серию из трех поражений в матчах с россиянками.

Людмила Самсонова — 10/0 | Самсонова выиграла все свои матчи против украинских теннисисток. В прошлом году она дважды обыграла Марту Костюк (Вашингтон, Пекин);

Леся Цуренко проведет 360-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 175 побед (49%);

Людмила Самсонова проведет свой 166-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 92 победы (56%)

Леся Цуренко проведет 76-й матч против соперницы из топ-20 и будет бороться за свою 22-ю победу в этих играх. Последний раз соперницу из первой двадцатки мирового рейтинга украинка победила на Ролан Гаррос-2023 (Барбора Крейчикова, №13), после чего проиграла шесть таких поединков.

Победительница этого матча получит $13,590 призовых и 60 рейтинговых очков. Проигравшая — $9,820 призовых и 1 рейтинговое очко

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Людмилу Самсонову и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,63. На победу украинки предлагается коэффициент — 2,46.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Леси Цуренко с коэффициентом — 2,51. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 1,59.

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btu.org.ua