ATP Challenger Tour. Родионов победил Накашиму в финале и завоевал свой седьмой титул, Джасика второй раз выиграл турнир в Австралии

Результаты турниров серии ATP Challenger Tour, проходивших на прошлой игровой неделе

Кобленц, Германия • 29 января — 4 февраля • хард (зал) • €120,950

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[1] Юрий Родионов (Австрия, №108) — [2] Брэндон Накашима (США, №96) 6:7(7), 6:1, 6:2

24-летний Юрий Родионов выиграл свой седьмой «челленджер» в карьере. По ходу турнира австриец проиграл лишь один сет. Этот успех принес Родионову $16,550 призовых и 100 очков, которые помогли подняться на самую высокую в карьере 89-ю позицию (+19) в рейтинге ATP.

Пирасикаба, Бразилия • 29 января — 4 февраля • грунт • $82,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[2] Камило Уго Карабельи (Аргентина №149) — [1] Федерико Кория (Аргентина, №103) 7:5, 6:4

24-летний Камило Уго Карабельи не проиграл ни одного сета на пути к своему пятому титулу серии «челленджер». Начиная с 2021 года аргентинец выигрывает минимум один титул этой категории в сезоне. Эта победа принесла теннисисту $11,200 призовых и 75 рейтинговых очков. В рейтинге АТР он поднялся на 135-ю позицию (+14).

Кливленд, США • 29 января — 4 февраля • хард (зал) • $82,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[5] Патрик Кипсон (США, №185) — Итан Куинн (США, №337) 4:6, 6:3, 6:2

24-летний Патрик Кипсон выиграл третий «челленджер» в карьере (все за последние семь месяцев), сыграв третий финал. Победа в Кливленде принесла американцу $11,200 призовых и 75 рейтинговых очков. Благодаря этому Кипсон обновил личный рекорд в рейтинге АТР, поднявшись на 27 позиций и расположившись на 158-м месте.

Берни, Австралия • 29 января — 4 февраля • хард • $82,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Омар Джасика (Австралия, №293) — Алекс Болт (Австралия, №291) 6:2, 6:7(2), 6:3

26-летний Омар Джасика завоевал свой второй титул серии «челленджер» и первый с 2017 года. Что интересно, свой дебютный трофей Ясика выиграл также в Берни. На пути к титулу, Джасика одержал самую рейтинговую победу в карьере одолев действующего чемпиона и 74-ю ракетку мира Ринки Хиджикату во втором раунде. Победа на HCi Burnie International 1 принесла теннисисту $11,200 призовых и 75 рейтинговых очков. Это позволило Омару подняться на 230-ю позицию (+63) рейтинга ATP.

btu.org.ua