Барбора Крейчикова: «Я не против воссоединения с Синяковой и совместного участия в Олимпийских играх, но сейчас это больше зависит от нее»

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала возможное воссоединение со своей многолетней напарницей Катержиной Синяковой для участия в Олимпийских играх в Париже

Напомним, что о распаде одной из сильнейших пар последних лет стало известно в конце ноября прошлого года. Теннисистки выступали вместе с 2018 года, выиграли 15 совместных титулов, среди которых семь на турнирах Grand Slam, а также золотые медали Олимпиады-2020 в Токио.

«В прошлом году, когда мы расставались и она говорила мне, что хочет двигаться в другом направлении, мы затронули эту тему [участия в Олимпийских играх]», — рассказала Барбора Крейчикова.

«Это решение [о расставании] было принято Катержиной, а не мной — я бы с удовольствием выступала с ней, и я бы с удовольствием сыграла вместе с ней на Олимпиаде. Так что, скорее, она сама должна подойти ко мне и поговорить об этом, чтобы разобраться в своих чувствах. Я не против воссоединения и совместного участия в Олимпийских играх, но сейчас это больше зависит от нее», — добавила Крейчикова.

«Я бы с удовольствием выступила на Олимпиаде в одиночном и парном разрядах, а если будет возможность, то и в смешанном, но Чехия — очень сильная страна, особенно в женском теннисе. Мне еще предстоит пройти долгий путь, но я хочу сделать все, чтобы квалифицироваться и принять участие в Олимпийских играх», — прокомментировала 12-я ракетка мира перспективы своего участия в Олимпийском турнире.

Напомним, что в этом году Олимпийский теннисный турнир пройдет на кортах Ролан Гаррос, где Барбора Крейчикова выиграла одиночный титул в 2021 году и два парных трофея в 2018 и 2021 годах.

btu.org.ua