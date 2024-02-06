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Теннис

Ченнай. Ваншельбойм проиграл лидеру посева в первом круге основной сетки

Украинский теннисист не сумел выйти во второй круг «челленджера» в Индии

Ченнай, Индия • 5-11 февраля • хард • $133,250
Действующий чемпион: Макс Перселл (Австралия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг
Эрик Ваншельбойм (Украина, Q) — Лука Нарди (Италия, 1) 2:6, 2:6

22-летний Эрик Ваншельбойм провел седьмой матч в основной сетке турнира ATP Challenger Tour и потерпел шестое поражение. Украинец допустил одну двойную ошибку, сделал один брейк и проиграл пять геймов на своей подаче.

Напомним, что в основную сетку Ваншельбойм попал выиграв два матча в отборочном турнире. За свое выступление в Ченнаи украинец заработал $1,310 призовых и 4 рейтинговых очка.

btu.org.ua

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