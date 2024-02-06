Теннис
Даллас. Марченко уступил в финальном раунде квалификации
Илья Марченко не смог пробиться в основную сетку на турнире ATP в США
Даллас, США • 5-11 февраля • хард (зал) • $841,590
Действующий чемпион: У Ибин (Китай)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Квалификация. Второй круг
Илья Марченко (Украина, 6) — Теннис Сандгрен (США) 5:7, 6:7(5)
Украинский теннисист провёл на корте два часа. По ходу встречи Марченко проиграл один гейм на своей подаче и не смог сделать ни одного брейка.
Отметим, что в последний раз Илья играл в основной сетке турнира ATP в августе прошлого года, когда также преодолел этап квалификации в Уинстон-Сэйлеме.
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