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Даллас. Марченко уступил в финальном раунде квалификации

Илья Марченко не смог пробиться в основную сетку на турнире ATP в США

Даллас, США • 5-11 февраля • хард (зал) • $841,590
Действующий чемпион: У Ибин (Китай)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Второй круг
Илья Марченко (Украина, 6) — Теннис Сандгрен (США) 5:7, 6:7(5)

Украинский теннисист провёл на корте два часа. По ходу встречи Марченко проиграл один гейм на своей подаче и не смог сделать ни одного брейка.

Отметим, что в последний раз Илья играл в основной сетке турнира ATP в августе прошлого года, когда также преодолел этап квалификации в Уинстон-Сэйлеме.

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