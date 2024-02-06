Даллас. Марченко уступил в финальном раунде квалификации

Илья Марченко не смог пробиться в основную сетку на турнире ATP в США

Даллас, США • 5-11 февраля • хард (зал) • $841,590

Действующий чемпион: У Ибин (Китай)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Второй круг

Илья Марченко (Украина, 6) — Теннис Сандгрен (США) 5:7, 6:7(5)

Украинский теннисист провёл на корте два часа. По ходу встречи Марченко проиграл один гейм на своей подаче и не смог сделать ни одного брейка.

Отметим, что в последний раз Илья играл в основной сетке турнира ATP в августе прошлого года, когда также преодолел этап квалификации в Уинстон-Сэйлеме.

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