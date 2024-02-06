Кубок Дэвиса. Словакия разгромила Сербию, Нидерланды, Аргентина и Чили одержали волевые победы

Результаты матчей на этапе Квалификации в мужском командном турнире

Квалификация • 1-4 февраля

По итогам противостояний на предыдущей неделе определились 12 сборных, которые примут участие в групповом этапе финальной части Кубка Дэвиса. Они присоединились к Италии (действующие чемпионы), Австралии (финалисты турнира), Великобритании и Испании (обладатели wild card).

Групповые матчи в Финале Кубка Дэвиса состоятся 10-15 сентября. Команды, которые будут занимать первые два места в каждой из четырёх групп, выйдут в четвертьфинал. Плей-офф турнира состоится в ноябре.

КАНАДА 3-1 ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Габриэль Диалло — Квон Сун Ву 6:4, 6:4

Вашек Поспишил — Хон Сон Чхан 6:4, 6:3

Алексис Галарно/Вашек Поспишил — Нам Чи Сон/Сон Мин Кю 4:6, 7:6(4), 3:6

Габриэль Диалло — Хон Сон Чхан 7:5, 4:6, 6:1

СЕРБИЯ 0-4 СЛОВАКИЯ

Миомир Кецманович — Лукаш Клейн 6:7(2), 2:6

Душан Лайович — Алекс Молчан 6:4, 2:6, 0:6

Никола Чачич/Миомир Кецманович — Лукаш Клейн/Игор Зеленай 6:7(4), 3:6

Ласло Дьере — Лукаш Покорны 3:4 (отказ)

ХОРВАТИЯ 1-3 БЕЛЬГИЯ

Марин Чилич — Зизу Бергс 4:6, 6:4, 4:6

Дуе Айдукович — Йорис де Лоре 6:1, 6:4

Иван Додиг/Мате Павич — Сандер Жилле/Йоран Флиген 6:2, 3:6, 7:6(4)

Дуе Айдукович — Зизу Бергс 1:6, 5:7

НИДЕРЛАНДЫ 3-2 ШВЕЙЦАРИЯ

Таллон Грикспор — Марк-Андреа Хюслер 7:6(3), 7:6(3)

Ботик ван де Зандсхулп — Леандро Риеди 4:6, 6:7(3)

Уэсли Колхоф/Жан-Жюльен Ройер — Марк-Андреа Хюслер/Леандро Риеди 6:7(5), 6:7(2)

Таллон Грикспор — Леандро Риеди 7:6(6), 7:6(3)

Ботик ван де Зандсхулп — Марк-Андреа Хюслер 5:7, 7:6(5), 6:3

ВЕНГРИЯ 2-3 ГЕРМАНИЯ

Фабиан Марожан — Доминик Кёпфер 2:6, 6:7(4)

Мартон Фучович — Ян-Леннард Штруфф 6:3, 7:5

Фабиан Марожан/Мате Валкус — Кевин Кравиц/Ник Пюц 3:6, 6:7(3)

Мате Валкус — Ян-Леннард Штруфф 3:6, 2:6

Жомбор Пирош — Кевин Кравиц 7:6(2), 6:3

ЧЕХИЯ 4-0 ИЗРАИЛЬ

Якуб Меншик — Ишай Олиэль 6:1, 7:6(4)

Иржи Легечка — Даниэль Цукерман 6:1, 7:6(2)

Томаш Махач/Адам Павласек — Даниэль Цукерман/Адам Лешем 4:1 (отказ)

Вит Копржива — Орел Кимхи 3:6, 6:3, 11-9

УКРАИНА 0-4 США

Алексей Крутых — Себастьян Корда 3:6, 7:6(3), 4:6

Вячеслав Белинский — Кристофер Юбэнкс 3:6, 2:6

Илья Белобородько/Алексей Крутых — Остин Краичек/Раджив Рам 3:6, 6:4, 3:6

Владислав Орлов — Тэйлор Фритц 3:6, 4:6

ЧИЛИ 3-2 ПЕРУ

Алехандро Табило — Хуан Пабло Варильяс 4:6, 6:2, 6:1

Николас Ярри — Игнасио Бусе 2:6, 6:2, 3:6

Томас Баррисо Вера/Алехандро Табило — Арклон Уэртас дель Пино Кордова/Коннер Уэртас дель Пино 5:7, 3:6

Николас Ярри — Хуан Пабло Варильяс 6:2, 6:4

Алехандро Табило — Игнасио Бусе 2:6, 6:3, 6:2

ФИНЛЯНДИЯ 3-1 ПОРТУГАЛИЯ

Отто Виртанен — Нуну Боржеш 6:2, 6:1

Эмил Руусувуори — Жуан Соуза 6:2, 6:3

Харри Хелиёваара/Эмил Руусувуори — Нуну Боржеш/Франсишку Кабрал 6:4, 7:6(6)

Ээро Васа — Энрике Роча 4:6, 5:7

КИТАЙСКИЙ ТАЙБЭЙ 0-4 ФРАНЦИЯ

Сюй Юйсёу — Лука ван Аш 4:6, 4:6

У Дунлинь — Адриан Маннарино 4:6, 5:7

Сюй Юйсёу/Жун Джейсон — Николя Маю/Эдуар Роже-Васслен 6:3, 2:6, 6:7(1)

Чзэн Чжуньсинь — Кантен Алис 3:6, 6:7(3)

ШВЕЦИЯ 1-3 БРАЗИЛИЯ

Карл Фриберг — Тьягу Монтейру 3:6, 6:7(5)

Элиас Имер — Гуcтаву Эйде 4:6, 6:1, 6:3

Филип Бергеви/Андре Горанссон — Рафаэль Матос/Фелипе Мелижени Алвес 2:6, 5:7

Элиас Имер — Тьягу Монтейру 6:4, 4:6, 2:6

АРГЕНТИНА 3-2 КАЗАХСТАН

Франсиско Серундоло — Дмитрий Попко 7:5, 6:2

Томас Мартин Этчеверри — Тимофей Скатов 4:6, 5:7

Максимо Гонсалес/Андрес Молтени — Александр Недовесов/Дмитрий Попко 6:7(3), 6:4, 6:0

Франсиско Серундоло — Тимофей Скатов 6:7(1), 4:6

Себастиан Баэс — Дмитрий Попко 6:4, 3:6, 7:6(6) — отыграл два матчбола

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