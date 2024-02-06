Сборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге наций и узнала потенциальных соперников по следующему матчу в Кубке Дэвиса

Международная теннисная федерация опубликовала новую редакцию мирового рейтинга среди мужских сборных

После поражения от сборной США в матче Квалификации финального турнира Кубка Дэвиса сборная Украины сохранила за собой 35-е место в рейтинге наций.

Осенью наша команда сыграет за право в следующем году вновь выступить на этапе Квалификации. Вместе с Украиной будут играть 11 сборных, которые также проиграли свои матчи в Квалификации и 12 команд, которые выиграли свои матчи в Первой Мировой группе:

5 Сербия

7 Хорватия

18 Казахстан

19 Швеция

21 Южная Корея

22 Швейцария

23 Венгрия

24 Португалия

25 Австрия

26 Босния и Герцеговина

27 Израиль

28 Колумбия

29 Китайский Тайбэй

30 Япония

31 Норвегия

32 Турция

33 Дания

34 Перу

35 Украина

36 Индия

38 Греция

40 Литва

41 Польша

43 Египет

Поскольку соборная Украины не попадает в посев, то сыграет с кем-то из 12 сборных, которые будут посеяны

5 Сербия (хозяин матча по жребию)

7 Хорватия (домашний матч)

18 Казахстан (хозяин матча по жребию)

19 Швеция (выездной матч)

21 Южная Корея (хозяин матча по жребию)

22 Швейцария (хозяин матча по жребию)

23 Венгрия (выездной матч)

24 Португалия (выездной матч)

25 Австрия (выездной матч)

26 Босния и Герцеговина (хозяин матча по жребию)

27 Израиль (выездной матч)

28 Колумбия (выездной матч)

Жеребьевка состоится 8 февраля.

ОБНОВЛЕННЫЙ РЕЙТИНГ НАЦИЙ | Кубок Дэвиса (на 5 февраля)

1) Италия — 483.25

2) Австралия — 461.75 (+1)

3) Канада — 437.5

4) Германия — 393.5 (+4)

5) Сербия — 388.75

6) Нидерланды — 388 (+3)

7) Хорватия — 388 (-1)

8) Чехия — 387.5 (+2)

9) США — 386.5 (+2)

10) Финляндия — 383.25 (+2)

…

35) Украина – 299.5

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