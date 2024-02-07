Абу-Даби. Кырстя разгромила девятую ракетку мира, Аддад Мая победила в самом продолжительном матче сезона

На турнире WTA 500 в ОАЭ определились первые участницы четвертьфинала

Абу-Даби, ОАЭ • 5-11 февраля • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Дарья Касаткина (-, 7) — Эшлин Крюгер (США, Q) 6:3, 7:5

Сорана Кырстя (Румыния) — Мария Саккари (Греция, 3) 6:2, 6:1

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 6) — Магда Линетт (Польша) 7:6(6), 6:7(1), 6:1

Онс Жабер (Тунис, 2) — Эмма Радукану (Великобритания, WC) 6:4, 6:1

Сорана Кырстя (№26 WTA) записала в свой актив 21-ю победу над соперницей из топ-10 рейтинга и первую с сентября прошлого года, когда обыграла Елену Рыбакину в третьем круге US Open. За выход в полуфинал румынка поспорит с Дарьей Касаткиной: для теннисисток это будет третья встреча (обе одержали по одной победе).

Беатрис Аддад Мая для победы во втором круге понадобилось 3 часа 42 минуты, и этот матч стал пока самым продолжительным в женском туре в этом году. Отметим, что год назад бразильянка дошла до полуфинала в Абу-Даби, в котором уступила будущей чемпионке Белинде Бенчич. Дальше Аддад Мая сыграет против Онс Жабер, с которой дважды играла в предыдущем сезоне на грунте: проиграла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте и взяла реванш в четвертьфинале Ролан Гаррос.

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