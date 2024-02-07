Даллас. Юбэнкс вновь победил Джонсона, Микельсен стал соперником Тиафо во втором круге

Результаты матчей первого круга на турнире АТР 250 в Далласе

Даллас, США • 5-11 февраля • хард (зал) • $841,590

Действующий чемпион: У Ибин (Китай)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Алекс Микелсен (США) — Теннис Сандгрен (США, Q) 6:3, 3:6, 6:1

Давид Гирон (США) — Николас Морено Де Альборан (США) 6:1, 6:4

Макс Перселл (Австралия, 6) — Митчелл Крюгер (США) 6:2, 4:6, 7:6(3)

Йошихито Нишиока (Япония) — Теренс Атман (Франция, LL) 7:6(5), 4:6, 6:3

Джеймс Дакворт (Австралия) — Закари Свайда (США) 7:6(3), 6:1

Кристофер Юбэнкс (США, 5) — Стив Джонсон (США, Q) 6:1, 6:4

Джордан Томпсон (Австралия, 7) — Адам Нефф (США, WC) 6:3, 6:1

Майкл Ммо (США) — Эмилио Нава (США, Q) 7:5, 6:2

Доминик Кепфер (Германия, 8) — Александар Ковачевич (США) 6:4, 7:6(5)

Таро Даниэль (Япония) — Констан Лестьенн (Франция) 4:6, 6:4, 5:0 отказ

Доминик Кепфер одержал свою седьмую победу в восьми матчах этого сезона и третью подряд над Александаром Ковачевичем (общий счет их противостояния теперь 3-1). Во втором круге немец сыграет с победителем встречи Итан Куинн (США, WC) — Ринки Хиджиката (Австралия).

Алекс Микельсен третий раз сыграл против Тенниса Сандгрена и одержал вторую победу. 19-летний американец во втором круге встретится с лидером посева Фрэнсисом Тиафо и попробует одержать дебютную победу над игроком топ-20.

Кристофер Юбэнкс третий раз сыграл против Стива Джонсона и одержал третью победу. Интересно, что все их матчи прошли на разных покрытиях (открытый хард, закрытый хард и трава). За свой первый четвертьфинал с июля прошлого года Юбэнкс сыграет против австралийца Джеймса Дакворта.

Один из четырех австралийцев, попавших в сетку на этой неделе, 25-летний Макс Перселл одержал лишь вторую победу в своем пятом матче на турнире ATP в помещении. Во втором круге Перселл сыграет против Маркоса Гирона, который прервал свою серию из четырех поражений.

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