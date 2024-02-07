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Энди Маррей — о самой длинной серии поражений в своей карьере: «Возможно, мне придется перейти на «челленджеры»

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал свое поражение от чеха Томаша Махача в первом круге турнира в Марселе.

Британский теннисист проиграл шестой матч подряд и не может одержать победу с октября прошлого года. Это самая длинная серия поражений в его карьере.

«Единственный способ вернуть уверенность — искать путь к победам в своих матчах. Это можно сделать и на тренировках, работая над своей игрой и своим самочувствием. Но то, что происходит на тренировках, не всегда переходит в матчи. В 2016 году, когда я стал первой ракеткой мира, мой тренер сказал мне, что за год я выиграл всего два или три тренировочных сета. В этом году я выигрываю практически все из них и не могу выиграть ни одного матча.

Нужно хорошо выступать на турнирах — это единственное, что имеет значение. Возможно, мне придется перейти на «челленджеры».

Люди, которые знакомы с моей карьерой, знают, как сложно добиться того, чего я добился после проблем с бедром. В других видах спорта такого не было. Я надеюсь, что многие другие спортсмены смогут продолжить свою карьеру после подобной операции (установка протеза). Самым простым решением для меня было бы завершить карьеру. Но я продолжаю, потому что люблю игру. Мне нравятся тренировки. Сейчас, конечно, нелегко на соревнованиях. Но то, что происходит в данный момент, никак не влияет на мою карьеру. Никакая серия поражений не изменит того, чего я добился, когда был в форме и с обоими бедрами.

Когда ты не можешь выиграть, ты теряешь уверенность в себе. Я никогда не испытывал такого в своей карьере. Если я проигрывал в начале одной игровой недели, то обычно на следующей неделе мне удавалось выступить лучше. Сейчас я проигрываю чаще, и мне не хватает опыта для этого…».

36-летний Энди Маррей занимает на данный момент 49-ю строчку в рейтинге АТР.

btu.org.ua

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