Марсель. Молчанов и Чачич уступили третьим сеяным на старте турнира

Украинско-сербский дуэт завершил выступление на турнире ATP во Франции

Марсель, Франция • 5-11 февраля • хард (зал) • €801,335

Действующий чемпион: Хуберт Хуркач (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Денис Молчанов/Никола Чачич (Украина/Сербия) — Александер Эрлер/Лукас Мидлер (Австрия, 3) 6:4, 5:7, 9-11

Молчанов и Чачич потерпели второе поражение подряд. В предыдущем месяце теннисисты смогли дойти до третьего круга на Australian Open. В целом в этом году Молчанов и Чачич провели девять совместных матчей и одержали шесть побед.

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