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«Не могу дать то, в чем он сейчас нуждается». Легенда тенниса неожиданно покидает команду седьмой ракетки мира

В команде датского теннисиста Хольгера Руне вновь произошли изменения

На прошлой неделе стало известно об окончании сотрудничества Хольгера Руне и экс-тренера Роджера Федерера Северина Люти, который пробыл в команде датчанина чуть более месяца.

Сегодня о своем уходе из тренерского штаба теннисиста объявил легендарный Борис Беккер.

«Я хотел бы сообщить вам, что с этого момента я покидаю пост главного тренера Хольгера Руне. Мы начали это сотрудничество с первоначальной целью — попасть на ATP Finals в конце прошлого года, но, двигаясь дальше, я понял, что для того, чтобы это сотрудничество было успешным, мне нужно быть доступным для Хольгера гораздо больше, чем я могу. Из-за профессиональных и личных обязанностей я не могу дать Хольгеру то, в чем он сейчас нуждается. Я желаю ему только самого лучшего и всегда буду его фанатом №1. Я действительно ценю наше сотрудничество», — написал немецкий специалист в своих социальных сетях.

Напомним, что экс-первая ракетка мира и чемпион шести турниров Grand Slam Борис Беккер присоединился к команде Хольгера Руне в середине октября прошлого года.

На данный момент известно, что тренером Хольгера Руне остается датский экс-теннисист Кеннет Карлсен. В этом сезоне Руне дошел до финала на турнире в Брисбене (проиграл Григору Димитрову), уступил Артуру Казо во втором круге Открытого чемпионата Австралии и не смог доиграть свой четвертьфинальный матч против Борны Чорича в Монпелье на прошлой неделе.

btu.org.ua

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