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«Она взяла меня под крыло, когда я была новичком в туре». Эмма Радукану о предстоящем матче с Онс Жабер

Эмма Радукану прокомментировала официальному сайту WTA выход во второй круг турнира в Абу-Даби

В своем стартовом матче британка обыграла чешскую теннисистку Мари Боузкову — 6:4, 6:1.

«Мари невероятно сложная соперница. В матче против нее очень сложно забить навылет, она всё тянет, поэтому я рада, что справилась. Мне нужно было время, чтобы адаптироваться к скорости её ударов, корту и условиям вечерней сессии, но я очень довольна тем, как я приспособилась».

Завтра в матче второго круга британка встретится с Онс Жабер.

«Она однозначно местная любимица, и это вполне оправдано. Мне очень нравится Онс, она взяла меня под крыло, когда я была новичком в туре.

Я очень жду этого матча, потому что [перед первым кругом] многие говорили мне об Онс, а я такая: «Я играю с Мари, она стоит рядом с топ-30, и это будет непростой матч!». Но я очень рада, что дала себе такую возможность, и мне будет нечего терять в матче против неё».

btu.org.ua

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