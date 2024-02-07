«Сейчас я чувствую себя не слишком уверенно». Наоми Осака — о третьем поражении в четвертом матче после своего возвращения в теннис

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака сегодня с «баранкой» проиграла в первом круге турнира в Абу-Даби Даниэль Коллинс. Это третье подряд поражение для японской теннисистки, в четвертом матче после ее возвращения в теннис. Напомним, что в июле прошлого года Осака стала мамой.

На послематчевой пресс-конференции японку спросили, не думает ли она о том, чтобы поиграть турниры WTA 250 или, возможно, квалификации, чтобы получить больше игровой практики

«Думаю, я отыграю эту хардовую серию, а потом уже буду разбираться с этим. Сейчас я чувствую себя не слишком уверенно, но не настолько, чтобы думать, что я не могу играть в действительно хороший теннис», — ответила экс-первая ракетка мира.

На данный момент Наоми Осака занимает 746-е место в рейтинге WTA. На следующей неделе она планирует сыграет по «защищенному» рейтингу на соревнованиях WTA 1000 в Дохе.

btu.org.ua