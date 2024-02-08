Абу-Даби. Ангелина Калинина против Людмилы Самсоновой во втором круге: превью матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина будет играть за выход в четвертьфинал на турнире WTA 500 в Абу-Даби. Поединок против Людмилы Самсоновой пройдет 8 февраля вторым запуском на центральном корте. Начало игрового дня в 11:00 по киевскому времени

Дата рождения: 07/02/1997 (27 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 08.02.2024): 345/195

Призовые за карьеру: $3,092,244

Дата рождения: 11/11/1998 (25 лет)

Место рождения: Оленегорск, россия

Рост: 182 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2022 — Washington DC, Cleveland, Tokyo; 2021 — Berlin)

Высший рейтинг WTA: 12 (27/02/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 08.02.2024): 279/175

Призовые за карьеру: $4,486,102

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Ангелина Калинина

R1: Лучия Брондзетти (Италия, №53) 6:1, 7:6(1)

Людмила Самсонова

R1: Леся Цуренко (Украина, №32) 6:0, 6:1

История на турнире

Ангелина Калинина — 0/0 | Калинина впервые играет в Абу-Даби.

Людмила Самсонова — 4/1 | Самсонова второй раз выступает в Абу-Даби. В прошлом году она дошла на этом турнире до финала, где уступила Белинде Бенчич.

Выступления на харде (на 08/02/2024):

Ангелина Калинина — 96/79 (1/3 в этом году)

Людмила Самсонова — 99/59 (1/3 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Ангелина Калинина — 0/3

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 500 — 0/2 | Брисбен — R2, Аделаида — R1

Людмила Самсонова — 0/3

Grand Slam — 0/1 | АО — R1

WTA 500 — 0/2 | Брисбен — R2, Аделаида — R1

Последние 5 матчей:

Ангелина Калинина — В, П, П, П, В

Людмила Самсонова — В, П, П, П, П

Национальный фактор:

Ангелина Калинина — 28/26 | Калинина выиграла три из четырех последних матчей против теннисисток из россии. Последний такой поединок она провела в середине октября прошлого года в Чжэнчжоу, когда обыграла Веру Звонареву.

Людмила Самсонова — 11/0 | Самсонова выиграла все свои матчи против украинских теннисисток. В первом круге турнира в Абу-Даби она победила Лесю Цуренко;

Ангелина Калинина — проведет свой 122-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 60 побед (50%).

Людмила Самсонова проведет свой 167-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 93 победы (56%).

Ангелина Калинина проведет 29-й матч против теннисистки топ-20 и будет бороться за свою 10-ю победу. Последнюю такую победу украинка одержала в начале октября прошлого года на турнире в Пекине, обыграв Маркету Вондроушову (№8).

Победительница этого матча получит $24,910 призовых и 108 рейтинговых очков. Проигравшая — $13,590 призовых и 60 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает явной фавориткой матча Людмилу Самсонову и предлагает на ее победу коэффициент — 1,33. Успех Ангелины Калининой в этом матче оценивается коэффициентом — 3,72.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet. Победа Ангелины Калининой — 3,79, а победа Людмилы Самсоновой — 1,30.

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