Теннис
Абу-Даби. Ангелина Калинина против Людмилы Самсоновой во втором круге: превью матча
Украинская теннисистка Ангелина Калинина будет играть за выход в четвертьфинал на турнире WTA 500 в Абу-Даби. Поединок против Людмилы Самсоновой пройдет 8 февраля вторым запуском на центральном корте. Начало игрового дня в 11:00 по киевскому времени
Дата рождения: 07/02/1997 (27 лет)
Место рождения: Новая Каховка, Украина
Рост: 180 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: —
Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 08.02.2024): 345/195
Призовые за карьеру: $3,092,244
Дата рождения: 11/11/1998 (25 лет)
Место рождения: Оленегорск, россия
Рост: 182 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 4 (2022 — Washington DC, Cleveland, Tokyo; 2021 — Berlin)
Высший рейтинг WTA: 12 (27/02/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 08.02.2024): 279/175
Призовые за карьеру: $4,486,102
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Ангелина Калинина
R1: Лучия Брондзетти (Италия, №53) 6:1, 7:6(1)
Людмила Самсонова
R1: Леся Цуренко (Украина, №32) 6:0, 6:1
История на турнире
Ангелина Калинина — 0/0 | Калинина впервые играет в Абу-Даби.
Людмила Самсонова — 4/1 | Самсонова второй раз выступает в Абу-Даби. В прошлом году она дошла на этом турнире до финала, где уступила Белинде Бенчич.
Выступления на харде (на 08/02/2024):
Ангелина Калинина — 96/79 (1/3 в этом году)
Людмила Самсонова — 99/59 (1/3 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Ангелина Калинина — 0/3
Grand Slam — 0/1 | AO — R1
WTA 500 — 0/2 | Брисбен — R2, Аделаида — R1
Людмила Самсонова — 0/3
Grand Slam — 0/1 | АО — R1
WTA 500 — 0/2 | Брисбен — R2, Аделаида — R1
Последние 5 матчей:
Ангелина Калинина — В, П, П, П, В
Людмила Самсонова — В, П, П, П, П
Национальный фактор:
Ангелина Калинина — 28/26 | Калинина выиграла три из четырех последних матчей против теннисисток из россии. Последний такой поединок она провела в середине октября прошлого года в Чжэнчжоу, когда обыграла Веру Звонареву.
Людмила Самсонова — 11/0 | Самсонова выиграла все свои матчи против украинских теннисисток. В первом круге турнира в Абу-Даби она победила Лесю Цуренко;
Ангелина Калинина — проведет свой 122-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 60 побед (50%).
Людмила Самсонова проведет свой 167-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 93 победы (56%).
Ангелина Калинина проведет 29-й матч против теннисистки топ-20 и будет бороться за свою 10-ю победу. Последнюю такую победу украинка одержала в начале октября прошлого года на турнире в Пекине, обыграв Маркету Вондроушову (№8).
Победительница этого матча получит $24,910 призовых и 108 рейтинговых очков. Проигравшая — $13,590 призовых и 60 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает явной фавориткой матча Людмилу Самсонову и предлагает на ее победу коэффициент — 1,33. Успех Ангелины Калининой в этом матче оценивается коэффициентом — 3,72.
Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet. Победа Ангелины Калининой — 3,79, а победа Людмилы Самсоновой — 1,30.
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