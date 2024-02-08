Абу-Даби. Букша впервые вышла в 1/4 финала в WTA-туре, Рыбакина остановила Коллинс

На турнире WTA 500 в ОАЭ завершились матчи второго круга

Абу-Даби, ОАЭ • 5-11 февраля • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Даниэль Коллинс (США, Q) 4:6, 6:3, 6:3

Кристина Букша (Испания, LL) — Хезер Уотсон (Великобритания, Q) 7:6(1), 7:5

Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Сара Соррибес Тормо (Испания, LL) 6:2, 1:0 (отказ)

Людмила Самсонова (-, 8) — Ангелина Калинина (Украина) 6:1, 6:3

Елена Рыбакина одержала третью победу в четырёх матчах против Даниэль Коллинс и третий раз подряд вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби. Дальше казахстанка встретится с Кристиной Букшей, которую уже обыграла в январе на пути к титулу на турнире WTA 500 в Аделаиде. Отметим, что испанка проведёт дебютный четвертьфинал на уровне WTA.

Барбора Крейчикова второй год подряд сыграет против Людмилы Самсоновой в Абу-Даби: в прошлом сезона она проиграла ей во втором круге, однако в апреле взяла реванш на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.

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