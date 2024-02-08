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Даллас. Шелтон и Пол сыграют в четвертьфинале, Юбэнкс проиграл во втором круге

На турнире АТР 250 в Далласе известны первые участники 1/4 финала

Даллас, США • 5-11 февраля • хард (зал) • $841,590
Действующий чемпион: У Ибин (Китай)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг
Маркос Гирон (США) — Макс Перселл (Австралия, 6) 6:4, 6:3
Джеймс Дакворт (Австралия) — Кристофер Юбэнкс (США, 5) 7:6(3), 6:4
Бен Шелтон (США, 3) — Майкл Ммо (США) 6:3, 6:3
Томми Пол (США, 2) — Таро Даниэль (Япония) 6:3, 6:2

Бен Шелтон второй раз сыграл против Майкла Ммо и второй раз его обыграл. 21-летний американец шестой раз сыграет в четвертьфинале турнира АТР. В своем первом матче после поражения в третьем круге Аustralian Open от Адриана Маннарино, Шелтон проиграл лишь три очка на своей подаче и затратил на свою победу 63 минуты.

32-летний Джеймс Дакворт сыграет во втором четвертьфинале в этом сезоне. Австралиец будет бороться за свой третий полуфинал на турнирах ATP.

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