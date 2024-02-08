Клуж-Напока. Прошлогодняя чемпионка Корпач выбыла из борьбы, Севастова выиграла первый матч в Туре за два года

На турнире WTA 250 в Румынии сыграны все матчи первого круга

Клуж-Напока, Румыния • 5-11 февраля • хард (зал) • $267,082

Действующая чемпионка: Тамара Корпач (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Аранча Рус (Нидерланды, 1) — Грет Миннен (Бельгия) 7:5, 6:1

Ализе Корне (Франция, Q) — Янина Викмайер (Бельгия) 7:5, 4:6, 6:3

Эрика Андреева (-, Q) — Анка Тодони (Румыния, WC) 6:3, 6:4

Ана Богдан (Румыния, 8) — Алиша Паркс (США) 7:5, 7:5

Клара Таусон (Дания) — Надя Подороска (Аргентина, 9) 6:3, 6:1

Жаклин Кристиан (Румыния) — Марина Бассольс Рибера (Испания, Alt) 6:3, 6:2

Анастасия Севастова (Латвия) — Андрея Миту (Румыния, WC) 6:2, 6:3

Элина Аванесян (-, 6) — Тамара Корпач (Германия) 6:4, 7:6(3)

Элизабетта Коччаретто (Италия, 5) — Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) 6:0, 6:1

Гарриэт Дарт (Великобритания, Q) — Анна Бондар (Венгрия, LL) 6:4, 7:6(0)

Нурия Паррисас Диас (Испания) — Лаура Зигемунд (Германия) 6:4, 6:4

Камила Осорио (Колумбия) — Виктория Томова (Болгария, 7) 6:2, 6:4

Каролина Плишкова (Чехия) — Синья Краус (Австрия, Q) 6:4, 7:6(6)

Анна Блинкова (-, 3) — Симона Вальтерт (Швейцария, Q) 6:3, 6:0

Сара Эррани (Италия) — Кэти Макнелли (США) 6:2, 6:4

Татьяна Мария (Германия, 2) — Бай Чжуосюань (Китай) 7:5, 6:3

Анастасия Севастова одержала свою первую победу на турнире WTA с января 2022 года. В конце прошлого сезона 33-летняя теннисистка вернулась на корт после рождения дочери. Сейчас Севастова, которая достигла пика своей карьеры в 2018 году (11-я позиция в рейтинге WTA), уже вернулась на 656-е место.

Сара Эррани впервые с октября прошлого года играет в основной сетке турнира WTA и одержала первую победу в основе соревнований на закрытом харде с октября 2015 года (вышла во второй круг в Люксембурге).

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