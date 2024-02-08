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Марсель. Махач обыграл Музетти и третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале на турнире ATP, Умбер выиграл французское дерби

На турнире АТР 250 в Марселе известны первые участники 1/4 финала

Марсель, Франция • 5-11 февраля • хард (зал) • €801,335
Действующий чемпион: Хуберт Хуркач (Польша)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг
Эмил Руусувуори (Финляндия) — Люка ван Аш (Франция) 7:6(2), 6:4
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — Кентен Алис (Франция) 6:2, 7:5

Второй круг
Томаш Махач (Чехия) — Лоренцо Музетти (Италия, 6) 6:3, 6:2
Уго Умбер (Франция, 4) — Уго Гастон (Франция, Q) 2:6, 6:1, 6:3
Карен Хачанов (-, 3) — Роберто Баутиста Агут (Испания) 6:2, 6:2

Томаш Махач выиграл седьмой из десяти сыгранных матчей в этом году. Чешский теннисист третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира АТР и будет бороться за свой дебютный полуфинал. Следующий соперник Махача определится в противостоянии Хуберта Хуркача и Александра Шевченко.

Уго Умбер третий раз выступает на домашнем турнире в Марселе и третий раз дошел до четвертьфинала. В предыдущие годы на этом турнире (2019, 2021) лучшим результатом Умбера на этом турнире был полуфинал. Свой следующий матч он проведет против победителя встречи Эмил Руусувуори — Алехандро Давидович Фокина.

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