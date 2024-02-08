Марсель. Маррей проиграл шестой матч подряд, Давидович Фокина и Корда одержали свои 100-е победы в ATP-туре

На турнире АТР 250 в Марселе известны почти все участники второго круга

Марсель, Франция • 5-11 февраля • хард (зал) • €801,335

Действующий чемпион: Хуберт Хуркач (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Александр Шевченко (Казахстан) — Бенжамен Бонзи (Франция) 7:6(4), 6:4

Томаш Махач (Чехия) — Энди Маррей (Великобритания) 7:5, 6:4

Лоренцо Музетти (Италия) — Максимилиан Мартерер (Германия) 6:4, 6:2

Уго Гастон (Франция) — Денис Шаповалов (Канада) 7:5, 1:6, 6:3

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Грегуар Баррер (Франция) 4:6, 6:4, 6:4

Чжичжэнь Чжан (Китай) — Джулио Дзеппьери (Италия) — 6(7):7, 6:1, 6:4

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Ришар Гаске (Франция) 6:3, 7:5

Иржи Легечка (Чехия) — Давид Гоффен (Бельгия) 3:6, 7:5, 6:2

Артур Риндеркнех (Франция, ALT) — Максим Кресси (США, Q) 6:7(6), 7:5, 6:2

Себастьян Корда (США) — Уго Гренье (Франция) 6:3, 2:6, 7:6(3)

24-летний Алехандро Давидович Фокина одержал свою 100 победу на уровне ATP-тура. Для этого достижения испанцу понадобилось 198 матчей. Во втором круге испанец сыграет против победителя встречи Эмил Руусувуори (Финляндия) — Люка ван Аш (Франция).

Американец Себастьян Корда также добился отметки в 100 побед в ATP-туре (проиграв при этом 63 матча). 23-летний теннисист отыграл брейк в третьем сете против француза Уго Гренье и вырвал победу на тай-брейке.

Энди Маррей проиграл свой шестой матч подряд. Эта самая длинная серия поражений в карьере экс-первой ракетки мира. Свою последнюю победу британец праздновал в октябре прошлого года на турнире в Базеле. Чех Томаш Махач во втором круге сыграет против итальянского теннисиста Лоренцо Музетти.

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