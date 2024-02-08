Марта Костюк не будет защищать свой титул в Остине: где сыграют украинские теннисистки на последней неделе зимы

Опубликованы заявки на турниры, которые пройдут в США с 26 февраля по 3 марта

Три украинские теннисистки — Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко, попали в основную заявку турнира WTA 500 в Сан-Диего. На этих соревнованиях заявлены лишь три теннисистки топ-20: Джессика Пегула (№4), Каролина Мухова (№10) и Беатрис Аддад Мая (№13).

На этой же неделе, в США, в городе Остин, состоится еще один хардовый турнир, но категории WTA 250. Здесь участие себе гарантировала Ангелина Калинина, которая возглавила основную заявку игроков. Также на турнире в Остине планируют сыграть Виктория Азаренко, Слоан Стивенс, Диан Парри и Анастасия Севастова.

Напомним, что в прошлом году Марта Костюк завоевала на турнире в Остине свой дебютный титул WTA.

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