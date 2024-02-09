Абу-Даби. Осака вновь потерпела поражение, Уотсон впервые с 2022 года обыграла соперницу из топ-20

На турнире WTA 500 в ОАЭ завершились матчи первого круга

Абу-Даби, ОАЭ • 5-11 февраля • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Даниэль Коллинс (США, Q) — Наоми Осака (Япония, WC) 7:5, 6:0

Кристина Букша (Испания, LL) — Ван Синьюй (Китай) 5:7, 6:0, 6:3

Хезер Уотсон (Великобритания, Q) — Вероника Кудерметова (-, 9) 6:3, 7:5

Сара Соррибес Тормо (Испания, LL) — Линда Носкова (Чехия, Q) 6:3, 3:6, 6:3

Ангелина Калинина (Украина) — Лучия Брондзетти (Италия, LL) 6:1, 7:6(1)

Людмила Самсонова (-, 8) — Леся Цуренко (Украина) 6:1, 6:0

Магда Линетт (Польша) — Александра Эала (Филиппины, WC) 7:6(4), 6:1

Даниэль Коллинс одержала вторую победу в пяти встречах против Осаки. Отметим, что для японки это третье поражение в четырёх сыгранных матчах после возвращения в Тур. Коллинс дальше сыграет против пятой ракетки мира Елены Рыбакиной.

Хезер Уотсон (№156 WTA) впервые с марта 2022 года смогла обыграть соперницу из топ-20. Тогда британка была сильнее Элины Свитолиной на турнире WTA 1000 в Майами. В целом в активе Уотсон уже 11 побед в подобных встречах.

Магда Линетт выиграла первый матч в сезоне, остановив свою серию из четырёх поражений.

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