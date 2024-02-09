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Хольгер Руне: «У меня большие амбиции и большие цели, и мне нужны люди вокруг меня, которые имеют такое же видение»

Седьмая ракетка мира Хольгер Руне объяснил почему решил завершить сотрудничество с Борисом Беккером и Северином Люти.

«Как вы знаете, за последние 12 месяцев я попробовал различные тренерские комбинации. Проработав с одним тренером 15 лет, всю свою теннисную жизнь, нелегко найти идеальный вариант с первой попытки.

Я многому научился и выяснил, что для меня важно, чтобы чувствовать себя хорошо и при этом развиваться так, как я хочу. У меня большие амбиции и большие цели, и мне нужны люди вокруг меня, которые имеют такое же видение. И люди, на которых я могу положиться в достижении моих целей.

Мне нужны люди, которые меня знают, которые могут быть рядом все время. Это дает мне чувство безопасности и радости в мире, где каждую неделю меняются окружение и отношения. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в этом процессе, Ларс (Кристенсен), Борис (Беккер, Северин (Люти), я люблю вас.

В ближайшее время я сообщу о том, кто будет в моем тренировочном штабе», — написал датчанин в своем пресс-релизе.

Отметим, что в данный момент тренером Хольгера Руне остается экс-теннисист Кеннет Карлсен. Также на днях стало известно, что датчанин стал клиентом менеджерского агентства IMG и его мать Анке Руне больше не будет заниматься теннисными вопросами сына.

btu.org.ua

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