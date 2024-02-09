Клуж-Напока. Эррани и Севастова впервые с 2021 года сыграют в четвертьфинале турнира WTA

На турнире WTA 250 в Румынии сыграны все матчи второго круга

Клуж-Напока, Румыния • 5-11 февраля • хард (зал) • $267,082

Действующая чемпионка: Тамара Корпач (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Аранча Рус (Нидерланды, 1) — Ализе Корне (Франция, Q) 4:6, 6:4, 6:0

Ана Богдан (Румыния, 8) — Эрика Андреева (-, Q) 6:4, 6:4

Жаклин Кристиан (Румыния) — Клара Таусон (Дания) 6:4, 6:0

Анастасия Севастова (Латвия, SR) — Элина Аванесян (-, 6) 6:2, 6:7(5), 2:0 отказ

Харриет Дарт (Великобритания, Q) — Элизабетта Коччаретто (Италия, 5) 7:5, 5:7, 6:3

Нурия Паррисас Диас (Испания) — Анна Блинкова (-, 3) 6:1, 3:6, 6:4

Каролина Плишкова (Чехия) — Камила Осорио (Колумбия) 6:2, 6:1

Сара Эррани (Италия) — Татьяна Мария (Германия, 2) 6:0, 6:1

36-летняя Сарра Эррани имеет стопроцентную победную серию против Татьяны Марии победив ее во всех пяти очных поединках. Итальянская теннисистка впервые с июля 2021 года вышла в четвертьфинал турнира WTA. Для нее это будет 84-й матч на этой стадии. В последний раз Сара Эррани играла в полуфинале на уровне WTA-тура в октябре 2017 года. Дальше итальянка сыграет против Каролины Плишковой, с которой последний раз пересекалась на теннисном корте в 2015 году (счет их личного противостояния 1-1).

Анастасия Севастова впервые с июня 2021 года сыграет в четвертьфинале турнира WTA. Напомним, что в декабре 2022 года теннисистка родила дочь. 33-летняя латвийка поборется за свой 19 полуфинал на уровне тура в поединке против румынки Жаклин Кристиан.

27-летняя Харриет Дарт в пятый раз в карьере сыграет в четвертьфинале WTA. Теннисистка из Великобритании попробует впервые пройти в полуфинал на этом уровне в матче против испанки Нурии Паррисас Диас. Девушки играли друг с другом четыре раза и одержали по две победы.

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