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Теннис

Марсель. Четыре лидера посева сыграют в полуфинале турнира

На турнире ATP 250 во Франции сыграны все четвертьфинальные матчи

Марсель, Франция • 5-11 февраля • хард (зал) • €801,335
Действующий чемпион: Хуберт Хуркач (Польша)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал
Хуберт Хуркач (Польша, 1) — Томаш Махач (Чехия) 6:3, 6:4
Уго Умбер (Франция, 4) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 5) 6:1, 6:4
Карен Хачанов (-, 3) — Чжан Чжичжэнь (Китай) 6:4, 6:1
Григор Димитров (Болгария, 2) — Артур Риндеркнех (Франция, Alt) 6:3, 7:6(3)

Хуберт Хуркач продолжает защит титула в Марселе после победы над Томашем Махачем. Поляк выиграл свой 180-й матч на уровне АТР-тура и 18-й раз сыграет в полуфинале. Дальше Хуркач сыграет против Уго Умбера, у которого выиграл все три очных поединка, в том числе в этом году на Australian Open.

Уго Умбер взял реванш у Алехандро Давидовича Фокины за прошлогоднее поражение в Монпелье и сравнял счет в их очном противостоянии: 2-2. Умбер третий раз сыграет в полуфинале турнира в Марселе. Пока французу не удалось пробиться в финал этого домашнего турнира.

Григор Димитров второй раз сыграл против Артура Риндеркнеха и второй раз его обыграл. Болгарин проведет второй полуфинальный матч в этом году (Брисбен) и сыграет против Карена Хачанова, у которого выиграл все три очных поединка.

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