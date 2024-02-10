Следить

Теннис

Абу-Даби. Аддад Мая обыграла шестую ракетку мира, Рыбакина прошла в полуфинал

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 500 в ОАЭ

Абу-Даби, ОАЭ • 5-11 февраля • хард • $922,573
Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Кристина Букша (Испания, LL) 6:1, 6:4
Людмила Самсонова (-, 8) — Барбора Крейчикова (Чехия, 4) 7:5, 6:4
Дарья Касаткина (-, 7) — Сорана Кырстя (Румыния) 6:2, 6:0
Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 6) — Онс Жабер (Тунис, 2) 6:3, 6:4

Елена Рыбакина проведёт второй полуфинал в текущем сезоне. В начале января казахстанка выиграла титул на турнире WTA 500 в Аделаиде, где как раз обыграла Кристину Букшу во втором круге. За выход в финал Рыбакина будет бороться с Людмилой Самсоновой, которой уступила во всех предыдущих четырёх встречах, в том числе дважды в прошлом году.

Беатрис Аддад Мая записала в свой актив десятую победу над соперницей из топ-10 рейтинга и сравняла счёт в очных встречах с Онс Жабер (2-2). Бразильянка второй год подряд сыграет в полуфинале турнира в Абу-Даби: в прошлом сезоне она проиграла на этой стадии будущей чемпионке Белинде Бенчич. Завтра Аддад Мая попробует третий раз подряд обыграть Дарью Касаткину.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Георгиев сделал 9 сэйвов и выграл 100 тысяч долларов в конкурсе на Матче звезд НХЛ

Футбол

Жирона не обыграла Реал Сосьедад, гол Яремчука помог Валенсии одолеть Альмерию: результаты матчей 23 тура Ла-Лиги

Теннис

Терещук вышел на второе место среди капитанов сборной Украины и другие статистические итоги матча против США в Кубке Дэвиса

Футбол

Российский форвард Кучеров не попал в Топ-8 в конкурсах на Матче звезд НХЛ

Футбол

Хобленко подписал полноценный контракт с ЛНЗ

Баскетбол

Кумінга вгатив потужний данк в матчі проти «Мемфіса». Камери впіймали геніальну реакцію Стефа Каррі

Баскетбол

Перформанс тижня в Суперлізі: Закурдаєв знову запалив проти «Запоріжжя» – це його улюблений суперник у сезоні

Бокс

Красюк рассказал о потенциально новом сопернике Усика на бой 17 февраля

Баскетбол

Вихованець футбольного «Ньюкасла» дебютував у НБА. До 14 років він взагалі не займався баскетболом

Футбол

Египет уволил главного тренера после провала на Кубке Африки

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис