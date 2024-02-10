Абу-Даби. Аддад Мая обыграла шестую ракетку мира, Рыбакина прошла в полуфинал

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 500 в ОАЭ

Абу-Даби, ОАЭ • 5-11 февраля • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Кристина Букша (Испания, LL) 6:1, 6:4

Людмила Самсонова (-, 8) — Барбора Крейчикова (Чехия, 4) 7:5, 6:4

Дарья Касаткина (-, 7) — Сорана Кырстя (Румыния) 6:2, 6:0

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 6) — Онс Жабер (Тунис, 2) 6:3, 6:4

Елена Рыбакина проведёт второй полуфинал в текущем сезоне. В начале января казахстанка выиграла титул на турнире WTA 500 в Аделаиде, где как раз обыграла Кристину Букшу во втором круге. За выход в финал Рыбакина будет бороться с Людмилой Самсоновой, которой уступила во всех предыдущих четырёх встречах, в том числе дважды в прошлом году.

Беатрис Аддад Мая записала в свой актив десятую победу над соперницей из топ-10 рейтинга и сравняла счёт в очных встречах с Онс Жабер (2-2). Бразильянка второй год подряд сыграет в полуфинале турнира в Абу-Даби: в прошлом сезоне она проиграла на этой стадии будущей чемпионке Белинде Бенчич. Завтра Аддад Мая попробует третий раз подряд обыграть Дарью Касаткину.

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