Абу-Даби. Рыбакина проведёт второй финал в сезоне

На турнире WTA 500 в ОАЭ завершились полуфинальные матчи

Абу-Даби, ОАЭ • 5-11 февраля • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Людмила Самсонова (-, 8) 6:0, 4:6, 6:2

Дарья Касаткина (-, 7) — Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 6) 6:3, 4:6, 7:6(2)

Елена Рыбакина впервые за пять встреч смогла обыграть Людмилу Самсонову и во второй раз в этом году сыграет в решающем матче. В начале января казахстанка победила на турнире WTA 500 в Брисбене. В целом для Рыбакиной это будет 16-й финал в карьере, в котором она попробует выиграть свой шестой трофей.

Елена Рыбакина ранее четыре раза играла против Дарьи Касаткиной и одержала две победы: три года назад во втором круге турнира в Абу-Даби и в предыдущем сезоне в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Монреале.

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