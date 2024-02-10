Следить

Теннис

Абу-Даби. Рыбакина проведёт второй финал в сезоне

На турнире WTA 500 в ОАЭ завершились полуфинальные матчи

Абу-Даби, ОАЭ • 5-11 февраля • хард • $922,573
Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Людмила Самсонова (-, 8) 6:0, 4:6, 6:2
Дарья Касаткина (-, 7) — Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 6) 6:3, 4:6, 7:6(2)

Елена Рыбакина впервые за пять встреч смогла обыграть Людмилу Самсонову и во второй раз в этом году сыграет в решающем матче. В начале января казахстанка победила на турнире WTA 500 в Брисбене. В целом для Рыбакиной это будет 16-й финал в карьере, в котором она попробует выиграть свой шестой трофей.

Елена Рыбакина ранее четыре раза играла против Дарьи Касаткиной и одержала две победы: три года назад во втором круге турнира в Абу-Даби и в предыдущем сезоне в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Монреале.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Пятерым канадским хоккеистам грозит по 25 лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Футбол

Жирона не обыграла Реал Сосьедад, гол Яремчука помог Валенсии одолеть Альмерию: результаты матчей 23 тура Ла-Лиги

Бокс

Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»

Баскетбол

БИПА сенсационно вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET

Футбол

Египет уволил главного тренера после провала на Кубке Африки

Футбол

Лион минимально переиграл Лилль: результаты 1/8 Кубка Франции

Баскетбол

Матчі тижня в Суперлізі: крутий даблхедер у Южному (так!) – битви за місце в топ-четвірці та зоні плей-оф

Автоспорт

Грожан: Я вообще не ожидал, что Льюис уйдёт из Mercedes

Бокс

Теофимо ЛОПЕС: «Знаю, что нужно для победы, Я умру на ринге, если придется»

Бокс

ВИДЕО. Реакция Усика на травму Фьюри и перенос боя

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис