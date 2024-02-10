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Бьянка Андрееску — о своем возвращении в теннис: «Я много занимаюсь визуализацией и медитацией, чтобы ускорить свое восстановление»

Экс-четвертая ракетка мира и чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску поделилась своими ожиданиями от возвращения на теннисный корт

Канадская теннисистка из-за проблем со спиной не играет в Туре с начала августа прошлого года.

«Мое состояние улучшается. Все еще не на 100%, но я очень надеюсь, что смогу сыграть в Индиан-Уэллс», — сказала Андрееску в интервью каналу TSN. «Конечно, нет никаких гарантий и я просто двигаюсь вперед день за днем и очень надеюсь, что скоро вернусь на корт. Я много занимаюсь визуализацией и медитацией, чтобы ускорить свое восстановление. Я очень много занимаюсь за пределами корта, в тренажерном зале, на реабилитации, с физиотерапевтом», — добавила канадская теннисистка.

В данный момент 23-летняя Бьянка Андрееску занимает 144-е место в рейтинге WTA.

btu.org.ua

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