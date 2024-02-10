Даллас. Гирон победил первого сеяного, Шелтон и Пол встретятся в полуфинале

На турнире АТР 250 в Далласе сыграны все четвертьфинальные матчи

Даллас, США • 5-11 февраля • хард (зал) • $841,590

Действующий чемпион: У Ибин (Китай)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Маркос Гирон (США) — Фрэнсис Тиафо (США, 1) 6:1, 6:4

Адриан Маннарино (Франция, 4) — Джеймс Дакворт (Австралия) 6:2, 3:1 отказ

Бен Шелтон (США, 3) — Джордан Томпсон (Австралия, 7) 6:7(2), 6:4, 6:4

Томми Пол (США, 2) — Доминик Кепфер (Германия, 8) 7:5, 6:3

Маркос Гирон пятый раз сыграл против Фрэнсиса Тиафо и одержал вторую победу в этом противостоянии. Американец 13-й раз в карьере победил соперника из топ-20 и пятый раз сыграет в полуфинале турнира АТР. За свой второй финал на этом уровне Маркос Гирон сыграет против Адриана Маннарино (счет их личных встреч 2-1 в пользу француза).

Бен Шелтон третий раз за три встречи обыграл Джордана Томпсона и четвертый раз в карьере сыграет в полуфинале на уровне АТР-тура. Дальше Шелтон сыграет против своего соотечественника Томми Пола. Теннисисты трижды играли друг с другом в прошлом сезоне: Пол одержал победу в четвертьфинале Australian Open, а Шелтон был сильнее в четвертом круге US Open и на турнире в Токио (четвертьфинал).

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