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Теннис

Гаэль Монфис был дисквалифицирован с выставочного турнира в Осло

Французский теннисист Гаэль Монфилс вчера был дисквалифицирован с выставочного турнира UTS, который проходит в эти дни в Осло

Официальная причина: нарушение кодекса поведения, вызванного его поведением в отношении супервайзера турнира.

Вчера Гаэль Монфис в своем матче уступил австралийцу Алексу де Минору — 12:15, 8:17, 9:16.

UTS — The Ultimate Tennis Showdown — международная теннисная лига, основанная в 2020 году во время паузы в официальном Туре из-за пандемии коронавируса. Соучредителями UTS являются Патрик Муратоглу и бизнесмен Алекс Попырин, отец австралийского теннисиста Алексея Попырина.

В Осло кроме Монфиса и де Минора на этой неделе играют Бенуа Пер, Каспер Рууд, Хольгер Руне, Доминик Тим, Александр Бублик и Андрей Рублев. Вместо Монфиса теперь на турнире выступит его соотечественник — Люка Пуй.

Гаэль Монфис на следующей неделе сыграет на турнире АТР 500 в Роттердаме.

btu.org.ua

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