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Клуж-Напока. Богдан одержала волевую победу над первой сеяной, Дарт впервые вышла в 1/2 финала в WTA-туре

На турнире WTA 250 в Румынии состоялись четвертьфинальные матчи

Клуж-Напока, Румыния • 5-11 февраля • хард (зал) • $267,082
Действующая чемпионка: Тамара Корпач (Германия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ана Богдан (Румыния, 8) — Аранча Рус (Нидерланды, 1) 3:6, 7:6(6), 7:6(5)
Жаклин Кристиан (Румыния) — Анастасия Севастова (Латвия) 6:3, 7:5
Гарриэт Дарт (Великобритания, Q) — Нурия Паррисас Диас (Испания) 6:3, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия) — Сара Эррани (Италия) 6:2, 6:0

Ана Богдан впервые с октября 2022 года вышла в полуфинал на турнире WTA. Сегодня румынка в решающем сете смогла отыграться со счёта 4:2 в пользу соперницы. В целом для Богдан это будет восьмой полуфинал на уровне Тура, в котором она встретится с Жаклин Кристиан. Румынка проведёт третий полуфинал в WTA и, как и Богдан, попробует во второй раз выйти в финал. В прошлом году в румынском противостоянии, которое состоялось на турнире WTA 125 в Парме, сильнее была Богдан.

Гарриэт Дарт взяла реванш у Нурии Паррисас Диас за поражение в январе в финальном матче на турнире WTA 125 в Канберре. Британка выиграла в Клуж-Напоке пятый матч подряд и впервые пробилась в полуфинал турнира WTA. За свой дебютный финал Дарт будет бороться с Каролиной Плишковой, для которой это будет первый полуфинал с августа 2022 года (WTA 1000 в Торонто). Чешка ведёт 2-0 в счёте личных встреч с Дарт — в прошлом году они играли друг против друга в квалификации турнира WTA 500 в Дохе.

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