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Теннис

Украинцы на турнирах ITF 9 февраля. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов

Украинцы на турнирах ITF 9 февраля. Результаты дня

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Александра Олейникова/Кристина Дину (Украина/Румыния) — Зива Фолкнер/Димитра Павлу (Словения/Греция) перенесен

($25,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Александр Овчаренко/Омар Бригида (Украина/Италия) — Лука Фантини/Матиас Фюле (Италия/Венгрия) 6:2, 2:6, 11-9

Украинцы на турнирах ITF 9 февраля. Результаты дня

($15,000; Hard — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Владимир Ужиловский/Нильс Вискер (Украина/Нидерланды, 2) — Эмиль Хадд/Давид Стивенсон (Великобритания, 4) 6:7(2), 3:6

($15,000; Hard — Indoor)
Основная сетка. 1/4 финала

Георгий Кравченко (Украина) — Клеман Шидех (Франция, 3) 6:1, 1:6, 1:6

btu.org.ua

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