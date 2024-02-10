Теннис
Украинцы на турнирах ITF 9 февраля. Результаты дня
Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Александра Олейникова/Кристина Дину (Украина/Румыния) — Зива Фолкнер/Димитра Павлу (Словения/Греция) перенесен
($25,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Александр Овчаренко/Омар Бригида (Украина/Италия) — Лука Фантини/Матиас Фюле (Италия/Венгрия) 6:2, 2:6, 11-9
($15,000; Hard — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Владимир Ужиловский/Нильс Вискер (Украина/Нидерланды, 2) — Эмиль Хадд/Давид Стивенсон (Великобритания, 4) 6:7(2), 3:6
($15,000; Hard — Indoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Георгий Кравченко (Украина) — Клеман Шидех (Франция, 3) 6:1, 1:6, 1:6