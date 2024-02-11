Теннис
Делрей-Бич (ATP 250). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира
Результаты жеребьевки на турнире ATP 250 в США
Делрей-Бич, США • 12-18 февраля • хард • $742,350
Действующий чемпион: Тэйлор Фритц (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Турнир в Делрей-Бич дебютировал в ATP-туре в 1993 году. Это будет 32-й розыгрыш соревнований. Матчи проходят на открытых хардовых кортах комплекса Delray Beach Tennis Center.
• Официальный мяч турнира — Penn Tour.
• Игры основной сетки стартуют в понедельник 12 февраля. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье — 18 февраля.
• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Делрей-Бич выступят: Тейлор Фриц (2023) и Фрэнсис Тиафо (2018).
• Украину на этом турнире представит Илья Марченко, который сыграет в квалификации.
Одиночный разряд
Wild card от организаторов получили:
Эмилио Нава (США)
Патрик Кипсон (США)
Александар Ковачевич (США)
ТОП-8 сеяных и их соперники (первая четверка сеяных начинают турнир со второго круга)
1. Тейлор Фриц (США) — Доминик Кепфер (Германия)/Нуну Боргеш(Португалия)
2. Фрэнсис Тиафо (США) — квалифаер/Шан Цзюнчен (Китай)
3. Томми Пол (США) — квалифаер/Алекс Микелсен (США)
4. Адриан Маннарино (Франция) — Маркос Гирон (США)/Эмилио Нава (США)
5. Миомир Кецманович (Сербия) — Патрик Кипсон (США)
6. Маттео Арнальди (Италия) — Йосихито Нисиока (Япония)
7. Дэниел Эванс (Великобритания) — Джордан Томпсон (Австралия)
8. Макс Пьюрселл (Австралия) — квалифаер
Очки и призовые:
R1: 0 очков / $7,095
R2: 25 очков / $11,610
QF: 50 очков / $19,995
SF: 100 очков / $34,510
FR: 165 очков / $58,705
W: 250 очков / $100,640
Парный разряд
Wild card от организаторов получили:
Уильям Блумберг/Ринка Хиджиката (США/Австралия)
Николас Годсик/Итан Куинн (США)
ТОП-4 сеяных и их соперники
1. Сантьяго Гонсалес/Нил Скупски (Мексика/Великобритания) — Флавио Коболли/Александар Ковачевич (Италия/США)
2. Юго Ни/Ян Зелиньски (Монако/Польша) — Джеймс Дакворт/Алекс Микелсен (Австралия/США)
3. Джулиан Кэш/Роберт Гэллоуэй (Великобритания/США) — Макс Пьюрселл/Джордан Томпсон (Австралия)
4. Гонсало Эскобар/Александр Недовесов (Эквадор/Казахстан) — Эндрю Харрис/Доминик Кепфер (Австралия/Германия)
Очки и призовые:
R1: 0 очков / $3,600
QF: 45 очков / $6,100
SF: 90 очков / $11,000
FR: 150 очков / $18,800
W: 250 очков / $35,000