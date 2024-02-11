Делрей-Бич (ATP 250). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире ATP 250 в США

Делрей-Бич, США • 12-18 февраля • хард • $742,350

Действующий чемпион: Тэйлор Фритц (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Турнир в Делрей-Бич дебютировал в ATP-туре в 1993 году. Это будет 32-й розыгрыш соревнований. Матчи проходят на открытых хардовых кортах комплекса Delray Beach Tennis Center.

• Официальный мяч турнира — Penn Tour.

• Игры основной сетки стартуют в понедельник 12 февраля. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье — 18 февраля.

• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Делрей-Бич выступят: Тейлор Фриц (2023) и Фрэнсис Тиафо (2018).

• Украину на этом турнире представит Илья Марченко, который сыграет в квалификации.

Одиночный разряд

Wild card от организаторов получили:

Эмилио Нава (США)

Патрик Кипсон (США)

Александар Ковачевич (США)

ТОП-8 сеяных и их соперники (первая четверка сеяных начинают турнир со второго круга)

1. Тейлор Фриц (США) — Доминик Кепфер (Германия)/Нуну Боргеш(Португалия)

2. Фрэнсис Тиафо (США) — квалифаер/Шан Цзюнчен (Китай)

3. Томми Пол (США) — квалифаер/Алекс Микелсен (США)

4. Адриан Маннарино (Франция) — Маркос Гирон (США)/Эмилио Нава (США)

5. Миомир Кецманович (Сербия) — Патрик Кипсон (США)

6. Маттео Арнальди (Италия) — Йосихито Нисиока (Япония)

7. Дэниел Эванс (Великобритания) — Джордан Томпсон (Австралия)

8. Макс Пьюрселл (Австралия) — квалифаер

Очки и призовые:

R1: 0 очков / $7,095

R2: 25 очков / $11,610

QF: 50 очков / $19,995

SF: 100 очков / $34,510

FR: 165 очков / $58,705

W: 250 очков / $100,640

Парный разряд

Wild card от организаторов получили:

Уильям Блумберг/Ринка Хиджиката (США/Австралия)

Николас Годсик/Итан Куинн (США)

ТОП-4 сеяных и их соперники

1. Сантьяго Гонсалес/Нил Скупски (Мексика/Великобритания) — Флавио Коболли/Александар Ковачевич (Италия/США)

2. Юго Ни/Ян Зелиньски (Монако/Польша) — Джеймс Дакворт/Алекс Микелсен (Австралия/США)

3. Джулиан Кэш/Роберт Гэллоуэй (Великобритания/США) — Макс Пьюрселл/Джордан Томпсон (Австралия)

4. Гонсало Эскобар/Александр Недовесов (Эквадор/Казахстан) — Эндрю Харрис/Доминик Кепфер (Австралия/Германия)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / $3,600

QF: 45 очков / $6,100

SF: 90 очков / $11,000

FR: 150 очков / $18,800

W: 250 очков / $35,000

btu.org.ua