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Теннис

Делрей-Бич. Марченко проиграл лидеру посева в квалификации

Вторая ракетка Украины проиграл на старте отборочного турнира в основную сетку соревнований АТР 250 в США

Делрей-Бич, США • 12-18 февраля • хард • $742,350
Действующий чемпион: Тэйлор Фритц (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Илья Марченко (№234 АТР) в стартовом раунде квалификации уступил лидеру посева итальянцу Флавио Коболли (№71 АТР) — 4:6, 2:6. За 1,5 часа которые продолжался поединок, украинец допустил четыре двойные ошибки, проиграл три гейма на своей подаче и не реализовал ни одного из четырех заработанных брейк-поинтов.

Это был второй поединок между теннисистами — в 2021 году Илья Марченко одержал победу в двух сетах на «челлендджере» в Биелле.

36-летний Илья Марченко провел свой шестой поединок в этом сезоне и потерпел пятое поражение. За свое выступление в Делрей-Бич украинский теннисист заработал $1,935 призовых и ни одного рейтингового очка.

btu.org.ua

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