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Теннис

Клуж-Напока. Богдан и Плишкова встретятся в решающем матче

Результаты полуфиналов на турнире WTA 250 в Румынии

Клуж-Напока, Румыния • 5-11 февраля • хард (зал) • $267,082
Действующая чемпионка: Тамара Корпач (Германия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ана Богдан (Румыния, 8) — Жаклин Кристиан (Румыния) 6:3, 3:6, 6:4
Каролина Плишкова (Чехия) — Гарриэт Дарт (Великобритания, Q) 6:3, 6:3

Ана Богдан одержала вторую победу в противостояниях с Жаклин Кристиан в рамках Тура и во второй раз в карьере сыграет в финале турнира WTA. В 2022 году румынка уступила в матче за титул на турнире WTA 250 в Варшаве.

Каролина Плишкова записала в свой актив третью победу подряд в матчах против Гарриэт Дарт и не позволила британке впервые выйти в финал на уровне Тура. Чешка не играла в решающем матче с августа 2021 года, когда проиграла на турнире WTA 1000 в Монреале. В целом Каролина проведёт 33-й финал и будет бороться за 17 трофей.

Богдан и Плишкова ранее играли друг против друга три раза, и во всех матчах сильнее была чешская теннисистка. Их предыдущая встреча состоялась в прошлом году в квалификации турнира WTA 500 в Дохе.

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