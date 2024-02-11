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Марсель. Димитров четвертый раз победил Хачанова, Умбер обыграл действующего чемпиона турнира на пути в финал

На турнире ATP 250 во Франции определились участники финального поединка

Марсель, Франция • 5-11 февраля • хард (зал) • €801,335
Действующий чемпион: Хуберт Хуркач (Польша)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал
Уго Умбер (Франция, 4) — Хуберт Хуркач (Польша, 1) 6:4, 6:4
Григор Димитров (Болгария, 2) — Карен Хачанов (-, 3) 6:7(3), 6:4, 7:6(5)

Уго Умбер взял реванш у Хуберта Хуркача за поражение на Australian Open в этом году и впервые обыграл его за их четыре очных поединка. 25-летний француз в третьей попытки выиграл полуфинал в Марселе и проведет свой пятый финал на турнирах АТР. Все четыре предыдущих финальных поединках Умбер одержал победы.

Григор Димитров четвертый раз сыграл против Карена Хачанова и четвертый раз его обыграл. Болгарский теннисист второй раз в этом году сыграет в финале турнира АТР — в начале года он выиграл титул на соревнованиях в Брисбене. Всего для 32-летнего Григора Димитрова это будет 19-й финал на уровне АТР-тура, в котором он будет бороться за свой 10-й титул.

Уго Умбер и Григор Димитров играли друг с другом дважды в 2019 и 2020 годах и оба матча выиграл болгарский теннисист.

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