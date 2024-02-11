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Теннис

Марсель. Умбер победил Димитрова и продолжил свою беспроигрышную серию в финалах

Уго Умбер стал чемпионом на домашнем турнире ATP 250 во Франции

Марсель, Франция • 5-11 февраля • хард (зал) • €801,335
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал
Уго Умбер (Франция, 4) — Григор Димитров (Болгария, 2) 6:4, 6:3

Уго Умбер третий раз сыграл против Григора Димитрова и впервые сумел его обыграть. Французский теннисист пятый раз сыграл в финале турнира АТР и завоевал свой пятый титул.

Путь к титулу:
R1: BYE
R2: Уго Гастон (Франция, Q) 2:6, 6:1, 6:3
QF: Алехандро Давидович Фокина (Испания, 5) 6:1, 6:4
SF: Хуберт Хуркач (Польша, 1) 6:4, 6:4
FR: Григор Димитров (Болгария, 2) 6:4, 6:3

25-летний Уго Умбер стал восьмым теннисистом в Открытой Эре, которому удалось выиграть все пять своих первых финалов на уровне АТР-тура. За свое выступление в Марселе Умбер заработал 110 115 евро призовых и 250 рейтинговых очков. В понедельник он обновит свой личный рейтинговый рекорд, поднявшись на 18-е место и станет первой ракеткой Франции, обойдя Адриана Маннарино.

Григор Димитров провел второй финал в этом сезоне (19-й за карьеру). В начале года болгарин завоевал свой 9-й титул АТР, став чемпионом на соревнованиях в Брисбене. Димитров заработал в Марселе 64 240 евро призовых и 165 рейтинговых очков. В мировой классификации он сохранит за собой 13-ю строчку.

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