Онс Жабер — о своей травме: «Проблемы с коленом — давняя история»

Трехкратная финалистка турниров Grand Slam Онс Жабер сообщила, что испытывает сильную боль в колене, которая мешает ей выступать в полную силу.

Тунисская теннисистка неудачно начала год, разгромно проиграв во втором круге Australian Open-2024 Мирре Андреевой — 0:6, 2:6. В четвертьфинальном поединке на турнире в Абу-Даби, Жабер потерпела поражение от Беатрис Аддад-Майи (№14), а во время второго сета расплакалась.

«Я не чувствовала себя на 100 процентов. К сожалению, колено всё ещё немного беспокоит меня. Сегодня был не мой день», — сказала Жабер после матча.

«Я пыталась бороться и пройти через этот матч, но когда ты играешь против кого-то, кто играет на таком уровне, как Беатрис, трудно конкурировать. Я делала всё возможное, старалась сосредоточиться и играть в свою игру, но, к сожалению, не смогла.

Немного грустно, потому что я постепенно находила свою игру и хорошо себя чувствовала, а такие травмы не помогают. Сейчас в приоритете найти решение, чтобы быть на уровне, и, надеюсь, мне это удастся.

Проблемы с коленом — давняя история: на одних турнирах оно в порядке, на других — нет. Я чувствовала это в течение последней недели, но сегодня был худший день. Обычно на тренировках я справляюсь, но во время матчей это немного сложнее», — добавила она.

Дальше Онс Жабер сыграет на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар), где она посеяна под четвёртым номером. Её соперницей во втором раунде станет победительница матча между украинкой Лесей Цуренко (№37) и Зейнеп Сонмез (№184) из Турции, которая получила от организаторов wild card.

btu.org.ua