Доха. Ангелина Калинина против Елены Остапенко во втором круге: превью матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина будет играть за выход в третий круг на турнире WTA 1000 в Дохе. Поединок против Елены Остапенко пройдет 13 февраля третьим запуском на корте №1. Начало игрового дня в 13:00 по киевскому времени

Дата рождения: 07/02/1997 (27 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 13.02.2024): 346/196

Призовые за карьеру: $3,108,404

Дата рождения: 08/06/1997 (26 лет)

Место рождения: Рига, Латвия

Рост: 177 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 8 (2024 — Linz, Adelaide; 2023 — Birmingham; 2022 — Dubai; 2021 — Eastbourne; 2019 — Luxembourg; 2017 — Roland Garros, Seoul)

Высший рейтинг WTA: 5 (19/03/2018)

Побед/Поражений за карьеру (на 13.02.2024): 355/211

Призовые за карьеру: $14,583,054

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H2H: 0-3

2022 | Истбурн (WTA 1000) | хард | R1 | Остапенко 6:4, 6:2

2022 | Истбурн (WTA 500) | трава | 1/4 | Остапенко 6:3, 6:2

2015 | Санкт-Петербург (ITF) | хард (зал) | QRF | Остапенко 6:4, 4:6, 6:4

Путь на турнире

Ангелина Калинина

R1: Эмма Радукану (Великобритания, №262) 6:0, 7:6(6)

Елена Остапенко

R1: BYE

История на турнире

Ангелина Калинина — 0/2 | Калинина третий раз играет в Дохе и впервые в основной сетке.

Елена Остапенко — 14/7 | Остапенко восьмой раз выступает на соревнованиях в Дохе. В 2016 году она дошла на этом турнире до финала.

Выступления на харде (на 13/02/2024):

Ангелина Калинина — 97/80 (2/4 в этом году)

Елена Остапенко — 133/103 (9/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Ангелина Калинина — 1/4

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 500 — 1/3 | Брисбен — R2, Аделаида — R1, Абу-Даби — R2

Елена Остапенко — 13/2

Grand Slam — 2/1 | АО — R3

WTA 500 — 11/1 | Брисбен — 1/4, Аделаида — ТИТУЛ, Линц — ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Ангелина Калинина — В, П, В, П, П

Елена Остапенко — В, В, В, В, П

Национальный фактор:

Ангелина Калинина — 1/3 | Калинина, помимо трех матчей против Остапенко, одержала победу над Анастасией Севастовой на турнире ITF в 2015 году.

Елена Остапенко — 18/12 | Остапенко выиграла семь последних матчей против теннисисток из Украины, в том числе один в этом году — победила Марту Костюк на турнире в Аделаиде;

Ангелина Калинина проведет свой 124-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 61 победа (50%).

Елена Остапенко проведет свой 410-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 241 победа (59%).

Ангелина Калинина проведет 37-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На счету украинки 21 победа (58%).

Елена Остапенко проведет 126-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На счету латвийской теннисистки 67 побед (54%).

Ангелина Калинина проведет 30-й матч против теннисистки топ-20 и будет бороться за свою 10-ю победу. Последнюю такую победу украинка одержала в начале октября прошлого года на турнире в Пекине, обыграв Маркету Вондроушову (№8).

Победительница этого матча получит $36,454 призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая — $20,650 призовых и 65 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает явной фавориткой матча Елену Остапенко и предлагает на ее победу коэффициент — 1,19. Успех Ангелины Калининой в этом матче оценивается коэффициентом — 4,50.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet. Победа Ангелины Калининой — 4,80, а победа Елены Остапенко — 1,20.

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btu.org.ua