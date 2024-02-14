17-летняя теннисистка из Пакистана скончалась во время юниорского турнира ITF

Теннисистка из Пакистана Зайнаб Али Накви скончалась в Исламабаде во время проходящего там турнира ITF Juniors

Как сообщила Федерация тенниса Пакистана в своем официальном заявлении, 17-летняя уроженка Карачи Зайнаб Али Накви, которая находилась в Исламабаде на турнире ITF Juniors, умерла в понедельник вечером после тренировочного матча. Сообщается, что после тренировки теннисистка пошла принять ванну, после чего ее нашли мертвой в ванной комнате с подозрением на сердечную недостаточность.

Президент ФТП Айсам уль-Хак Куреши также сообщил, что было принято решение назвать корт, на котором теннисистка должна была играть свой матч, в ее честь. Турнир ITF J30, который будет проходить в Исламабаде на следующей неделе, будет также назван в честь Зайнаб Али Накви.

btu.org.ua