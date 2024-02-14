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Бенгалуру. Ваншельбойм в трех сетах проиграл экс-25-й ракетке мира в первом круге основной сетки

Третья ракетка Украины уступил на старте основной сетки турнира в Бенгалуру

Бенгалуру, Индия • 12-18 февраля • хард • $133,250
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг
Эрик Ваншельбойм (Украина, Q) — Вашек Поспишил (Канада, WC) 6:7(2), 6:3, 4:6

Эрик Ваншельбойм (№362 АТР) после успешной квалификации встретился в первом круге с экс-25-й ракеткой мира канадцем Вашеком Поспишилом (№816 АТР), который получил от организаторов wild card в основную сетку.

Украинец два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок, проиграл два гейма на своей подаче и сделал три брейка. Отметим, что за весь матч украинец выиграл на три розыгрыша больше, чем его соперник — 109/106. Встреча продолжалась почти три часа.

Напомним, что на прошлой неделе Ваншельбойм также преодолел квалификацию на «челледжере» в Ченнаи, но не сумел преодолеть стартовый раунд основной сетки. На следующей неделе украинец выступит на еще одном «челленджере» в Индии — в городе Пуне.

За свое выступление в Бенгалуру Эрик Ваншельбойм заработал $1,310 призовых и 4 рейтинговых очка.

btu.org.ua

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