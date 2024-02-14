Доха. Леся Цуренко против Наоми Осаки в третьем круге: превью матча

Украинская теннисистка Леся Цуренко будет играть за выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе. Поединок против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки пройдет 14 февраля вторым запуском на центральном корте. Начало игрового дня в 14:30 по киевскому времени

Дата рождения: 30/05/1989 (33 года)

Место рождения: Владимирец, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2018 — Acapulco; 2017 — Acapulco; 2016 — Guangzhou; 2015 — Istanbul)

Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)

Побед/Поражений за карьеру (на 14.02.2024): 506/323

Призовые за карьеру: $6,402,659

Дата рождения: 16/10/1997 (26 лет)

Место рождения: Осака, Япония

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 7 (2021 — Australian Open; 2020 — US Open; 2019 — Australian Open, Osaka, Beijing; 2018 — Indian Wells, US Open)

Высший рейтинг WTA: 1 (28/01/2019) — провела на 1-й строчке 25 недель (17-й результат в истории)

Побед/Поражений за карьеру (на 06.02.2024): 268/151

Призовые за карьеру: $21,283,009

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H2H: 1-2

2019 | Брисбен (WTA 500) | хард | 1/2 | Цуренко — 6:2, 6:4

2018 | US Open | хард | 1/4 | Осака — 6:1, 6:1

2014 | Ирапуато (ITF) | хард | 1/2 | Осака — 6:4, 6:3

Путь на турнире

Леся Цуренко

R1: Зейнеп Сонмез (Турция, №184) — 7:5, 6:3

R2: Онс Жабер (Тунис, №6) — 6:3, 6:2

Наоми Осака

R1: Каролин Гарсия (Франция, №21) — 7:5, 6:4

R2: Петра Мартич (Хорватия, №67) — 6:3, 7:6(9)

История на турнире

Леся Цуренко — 3/6 | Цуренко седьмой раз играет в Дохе и впервые прошла в третий круг основной сетки.

Наоми Осака — 3/1 | Осака второй играет на турнире в Дохе и также впервые прошла в третий раунд основной сетки.

Выступления на харде (на 14.02.2024):

Леся Цуренко — 214/137 (5/3 в этом году)

Наоми Осака — 203/103 (3/3 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Леся Цуренко — 3/3

Grand Slam — 2/1 | АО — R3

WTA 500 — 0/1 | Абу-Даби — R1

WTA 250 — 1/1 | Окленд — R2

Наоми Осака — 1/3

Grand Slam — 0/1 | АО — R1

WTA 500 — 1/2 | Брисбен — R2, Абу-Даби — R1

Последние 5 матчей:

Леся Цуренко — В, В, П, П, В

Наоми Осака — В, В, П, П, П

Национальный фактор:

Леся Цуренко — 13/3 | Цуренко выиграла пять последних матчей против теннисисток из Японии, в том числе два в прошлом году.

Наоми Осака — 11/6 | Осака впервые с 2020 года сыграет против теннисистки из Украины. Японка выиграла три последних таких поединка ;

Леся Цуренко проведет 363-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 177 побед (49%);

Наоми Осака проведет свой 263-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 171 победа (65%);

Леся Цуренко проведет 79-й матч в основной сетке турниров WTA 1000. На ее счету 35 побед (45%);

Наоми Осака проведет 88-й матч в основной сетке турниров WTA 1000. На ее счету 57 побед (66%);

Победительница этого матча получит $72,965 призовых и 215 рейтинговых очков. Проигравшая — $36,454 призовых и 120 рейтинговых очков

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Наоми Осаку и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,43. На победу украинки предлагается коэффициент — 3,11.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Леси Цуренко с коэффициентом — 3,05. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 1,42.

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btu.org.ua