Леся Цуренко — о победе над Онс Жабер: «Единственная мысль, которая была у меня: я должна выиграть»

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала свою победу над шестой ракеткой мира Онс Жабер во втором круге турнира в Дохе

— Нелегко, когда зрители болеют против вас?

— Мне очень жаль, я знаю, что я обыграла почти домашнюю фаворитку турнира.

Это правда очень особенная победа для меня. Думаю, это был хороший матч. Единственная мысль, которая была у меня: что я должна выиграть. Я упорно боролась. Я очень счастлива, что смогла победить. А энергия на стадионе мне нравится в любом случае, болеют за меня или нет. Поэтому я получила удовольствие.

• Обзор матча Леся Цуренко — Онс Жабер в Дохе (ВИДЕО)

Как мне удалось не дать Жабер перехватить инициативу и вернуться в игру? Как и всегда, благодаря тому, что я упорно боролась. Я была очень спокойной и собранной. Я пыталась перевести каждый мяч на ее половину корта, заставить ее сыграть еще один удар. Это была моя основная стратегия. И также, когда был такой шанс, я играла агрессивно. Очевидно, что мой замысел и стратегия сработали.

Какие мысли относительно потенциального матча против Наоми Осаки (ранее это была последняя победа Цуренко над соперницей топ-10), которая еще играет против Петры Мартич? Турнир в Брисбене, где я тогда победила Наоми, был одним из лучших в моей жизни. У меня остались очень хорошие воспоминания. Еще увидим, с кем я буду играть, потому что, я думаю, что в матче Осака — Мартич будет серьезная борьба. Они очень разные теннисистки, поэтому и моя стратегия будет разной. Посмотрим, кто победит. Я буду готова.

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